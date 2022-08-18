«Ожидали, что зрителей придёт чуть больше». Тардиф — о низкой посещаемости МЧМ-2022

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф прокомментировал низкую посещаемость молодёжного чемпионата мира 2022 года, который проходит в Эдмонтоне (Канада).



«Мы знали, что конец августа – не самое лучшее время для проведения турнира, но у нас не было других возможностей для его проведения в международном календаре. Тем не менее мы ожидали, что зрителей придёт чуть больше. Посмотрим, что будет на полуфинале и финале», – приводит слова Тардифа ТАСС.



В общей сложности встречи группового этапа на стадионе «Роджерс Плэйс» посетило 26 920 человек при максимально возможных 366 940 зрителях. Средний показатель — 1346 болельщиков на матче. Посещаемость составила 7,3% от максимальной заполняемости арены.

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