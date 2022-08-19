Кадри: всё, что я хочу — увидеть ещё один чемпионский баннер в Калгари. Вперёд, «Флэймз»!

Нападающий «Калгари Флэймз» Назем Кадри прокомментировал подписание контракта с клубом. Напомним, 31-летний форвард заключил семилетнее соглашение с кэпхитом $ 7 млн.



«Это волнительный день для моей семьи. Я очень рад присоединиться к организации, у которой такие страстные фанаты. Я всегда любил этот город и с нетерпением жду возможности отдать команде всё, что у меня есть. Выиграть Кубок Стэнли – настоящая честь, это заставляет тебя выигрывать его снова.



Всё, что я хочу, – увидеть ещё один чемпионский баннер в Калгари. Вперёд, «Флэймз»!» – приводит слова Кадри официальный сайт НХЛ.



В прошедшем сезоне нападающий завоевал Кубок Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш». В регулярке Кадри провёл 71 матч, набрав 87 (28+59) очков, ещё 15 (7+8) баллов он заработал в 16 матчах розыгрыша Кубка Стэнли.

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