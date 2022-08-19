Генменеджер «Калгари»: у Кадри уникальное сочетание мастерства и жёсткости. Наш тип игрока
Поделиться
Генеральный менеджер «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг прокомментировал подписание контракта с нападающим Наземом Кадри.
«У него уникальное сочетание мастерства и жёсткости, и он играет на главной позиции – в центре. Он развил способность играть в самых разных ситуациях, как это делают парни по мере взросления. Но это сочетание уникально, понимаете? Он может играть в большинстве, он может играть жёстко, в нём очень силён дух соперничества. Это наш тип игрока», – приводит слова Треливинга Sportsnet.
Напомним, 31-летний форвард заключил семилетнее соглашение с «огоньками» с кэпхитом $ 7 млн. В прошедшем сезоне нападающий завоевал Кубок Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш», забросив семь шайб и отдав восемь передач в 16 матчах плей-офф.
Комментарии
- 19 августа 2022
-
14:46
-
14:40
-
13:54
-
13:27
-
13:15
-
13:01
-
12:52
-
12:31
-
12:26
-
12:09
-
12:00
-
11:38
-
10:56
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:41
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:35
-
08:12
-
01:18
-
00:53
- 18 августа 2022
-
23:52
-
23:30
-
22:47
-
22:09
-
21:29
-
21:22
-
20:33
-
20:26
-
19:47
-
19:21
-
18:31
Партнерский контент