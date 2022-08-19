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Генменеджер «Калгари»: у Кадри уникальное сочетание мастерства и жёсткости. Наш тип игрока

Генменеджер «Калгари»: у Кадри уникальное сочетание мастерства и жёсткости. Наш тип игрока
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Генеральный менеджер «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг прокомментировал подписание контракта с нападающим Наземом Кадри.

«У него уникальное сочетание мастерства и жёсткости, и он играет на главной позиции – в центре. Он развил способность играть в самых разных ситуациях, как это делают парни по мере взросления. Но это сочетание уникально, понимаете? Он может играть в большинстве, он может играть жёстко, в нём очень силён дух соперничества. Это наш тип игрока», – приводит слова Треливинга Sportsnet.

Напомним, 31-летний форвард заключил семилетнее соглашение с «огоньками» с кэпхитом $ 7 млн. В прошедшем сезоне нападающий завоевал Кубок Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш», забросив семь шайб и отдав восемь передач в 16 матчах плей-офф.

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