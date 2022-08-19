Андрей Скабелка прокомментировал победу «Барыса» на Кубке президента Казахстана

Главный тренер казахстанского «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу своих подопечных в Кубке президента Казахстана.



«Хороший матч. Конечно, такой экзамен для нас непростой, очень много у нас новичков и молодых ребят, но я скажу, конечно, работы ещё очень много, но видны и хорошие моменты», — приводит слова Андрея Скабелки Sports.kz.



Напомним, в заключительном матче турнира «Барыс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в рамках Кубка президента Республики Казахстан, оказавшись сильнее со счётом 3:2 (0:0, 3:1, 0:1).



«Барыс» занял первое место на турнире, за три матча набрав пять баллов. В активе «Металлурга» четыре очка после трёх встреч, клуб по итогам турнира стал вторым.

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