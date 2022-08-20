Форвард «Локомотива» Коршков рассказал, почему он провёл в НХЛ только одну игру

Форвард «Локомотива» Егор Коршков рассказал, почему он провёл в НХЛ только одну игру.
«Как дебютировал в НХЛ? В АХЛ сыграли две игры подряд и на следующий день сказали: «Тебя поднимают в НХЛ». Это было неожиданно, хотя и предупреждали, что должны поднять, и я ждал этого шанса. Подняли и поехали.
Забил в первой же игре, и это невероятные эмоции, их не передать словами. Сначала не поверил, потом, когда осознание пришло, уже невероятно. Все хоккеисты в детстве мечтают попасть в НХЛ и тем более забросить там шайбу. Просто фантастика.
Нет, не было мыслей, что сейчас всё пойдёт в гору. Мы же проиграли 2:5. Так что шайба всё равно ушла на второй план, потому что мы проиграли, и это было главным. Уже после той игры люди подошли и сказали, что надо другим ребятам играть. Поэтому не поставили в состав на следующий матч. Потом пару игр просидел. Сказали, что надо получать игровую практику и спустили в АХЛ.
Почему не вернулся в Америку? Сложный вопрос. Не было такого, как в «Торонто» звали. Не было таких активных действий со стороны клуба, чтобы задумываться о предложениях. Тем более, меняли из клуба в клуб, никто со мной не контактировал», — сказал Коршков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Екатерине Василевич.
Полное интервью с Егором Коршковым читайте на «Чемпионате»:
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