«Витязь» показал новый комплект экипировки Шикина на сезон
Поделиться
«Витязь» представил новую экипировку вратаря Дмитрия Шикина в своих социальных сетях. Амуниция выполнена в традиционных красно-белых цветах, которых придерживается подмосковный клуб. Соответствующие фотографии показывают, что экипировка также содержит изображение щита и узоры.
30-летний Шикин в минувшем сезоне выступал за «Автомобилист». В регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги сезона-2021/2022 вратарь принял участие в 24 матчах, в которых отразил 92% бросков при коэффициенте надёжности 2,26. Регулярный сезон КХЛ был завершён досрочно.
Напомним, 17 августа «Витязь» уступил московскому «Динамо» и потерпел пятое поражение за это лето. Также на счету команды две победы. Это поражение стало для подольской команды третьим подряд.
Новость по темеМосковское «Динамо» обыграло «Витязь» в контрольном матче
Комментарии
- 20 августа 2022
-
15:03
-
14:46
-
14:06
-
13:30
-
13:28
-
13:07
-
12:45
-
12:00
-
11:46
-
11:15
-
10:43
-
10:01
-
09:49
-
08:55
-
08:36
-
05:48
-
05:30
-
01:47
- 19 августа 2022
-
23:58
-
23:54
-
22:55
-
22:52
-
21:39
-
21:36
-
20:53
-
20:43
-
20:38
-
19:56
-
19:35
-
19:01
-
18:54
-
18:26
-
18:24
-
18:00
-
17:38
Партнерский контент