«Витязь» показал новый комплект экипировки Шикина на сезон

«Витязь» представил новую экипировку вратаря Дмитрия Шикина в своих социальных сетях. Амуниция выполнена в традиционных красно-белых цветах, которых придерживается подмосковный клуб. Соответствующие фотографии показывают, что экипировка также содержит изображение щита и узоры.

30-летний Шикин в минувшем сезоне выступал за «Автомобилист». В регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги сезона-2021/2022 вратарь принял участие в 24 матчах, в которых отразил 92% бросков при коэффициенте надёжности 2,26. Регулярный сезон КХЛ был завершён досрочно.



Напомним, 17 августа «Витязь» уступил московскому «Динамо» и потерпел пятое поражение за это лето. Также на счету команды две победы. Это поражение стало для подольской команды третьим подряд.