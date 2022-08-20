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«Витязь» показал новый комплект экипировки Шикина на сезон

«Витязь» показал новый комплект экипировки Шикина на сезон
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«Витязь» представил новую экипировку вратаря Дмитрия Шикина в своих социальных сетях. Амуниция выполнена в традиционных красно-белых цветах, которых придерживается подмосковный клуб. Соответствующие фотографии показывают, что экипировка также содержит изображение щита и узоры.

30-летний Шикин в минувшем сезоне выступал за «Автомобилист». В регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги сезона-2021/2022 вратарь принял участие в 24 матчах, в которых отразил 92% бросков при коэффициенте надёжности 2,26. Регулярный сезон КХЛ был завершён досрочно.

Напомним, 17 августа «Витязь» уступил московскому «Динамо» и потерпел пятое поражение за это лето. Также на счету команды две победы. Это поражение стало для подольской команды третьим подряд.

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