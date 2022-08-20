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СКА переиграл «Сочи» в товарищеской встрече

СКА переиграл «Сочи» в товарищеской встрече
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Сегодня, 20 августа состоялся товарищеский матч, в котором СКА сыграл с «Сочи». Встреча прошла на ледовой арене «Галактика». Она завершилась победой «армейцев» со счётом 4:3.

Первую шайбу в матче забросил Захар Бардаков, который вывел СКА вперёд, а 37 секунд спустя Кирилл Танков удвоил преимущество клуба. Затем Артём Федоров реализовал большинство и довёл дело до разгромного. Во втором периоде Василий Глотов немного сократил отставание, а Артём Тянулин отыграл ещё одну шайбу. Валентин Зыков вновь помог СКА увеличить разрыв в счёте. Шайба Никиты Феоктистова стала в этой встрече последней, что не позволило «Сочи» спастись.

Новый розыгрыш Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. В стартовом матче сыграют ЦСКА и магнитогорский «Металлург».

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