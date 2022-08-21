«Великая личность». Форвард «Динамо» М поделился эмоциями от тренировки с Овечкиным

Нападающий московского «Динамо» Никита Буруянов прокомментировал тренировочное занятие клуба вместе с российским форвардом и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.



«Сегодня потренировались с Овечкиным, пришло много людей, болельщиков. Каково было тренироваться вместе с Овечкиным? Прибавилось достаточно энергии от Александра. Придётся теперь забивать. Он много нам подсказывал в раздевалке. Находиться рядом с таким человеком – большое счастье. Он великая личность. Хочу, чтобы Александр наконец-то побил рекорд Гретцки.



Каким был наш диалог с ним? Он давал советы по броскам. Какие именно? Попадать в сетку ворот. Главное, чтобы не с внешней стороны», – приводит слова Буруянова «РИА Новости Спорт».

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