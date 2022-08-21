Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Великая личность». Форвард «Динамо» М поделился эмоциями от тренировки с Овечкиным

«Великая личность». Форвард «Динамо» М поделился эмоциями от тренировки с Овечкиным
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Никита Буруянов прокомментировал тренировочное занятие клуба вместе с российским форвардом и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Сегодня потренировались с Овечкиным, пришло много людей, болельщиков. Каково было тренироваться вместе с Овечкиным? Прибавилось достаточно энергии от Александра. Придётся теперь забивать. Он много нам подсказывал в раздевалке. Находиться рядом с таким человеком – большое счастье. Он великая личность. Хочу, чтобы Александр наконец-то побил рекорд Гретцки.

Каким был наш диалог с ним? Он давал советы по броскам. Какие именно? Попадать в сетку ворот. Главное, чтобы не с внешней стороны», – приводит слова Буруянова «РИА Новости Спорт».

Новость по теме
Фетисов: если Овечкину удастся побить рекорд Гретцки, то это будет самый крутой подвиг
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022