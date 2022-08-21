Лилья: как видите, я уже тут и дальше буду делать всё возможное, чтобы «Динамо» побеждало

Шведский нападающий московского «Динамо» Якоб Лилья заявил о желании выступать за команду в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги.



«Много шуму наделало интервью шведским СМИ о том, что не хотел ехать в «Динамо»? Знаете, я — профессиональный хоккеист и должен до конца оставаться профессионалом. Как вы видите, я уже нахожусь тут и дальше буду делать всё от меня зависящее, чтобы «Динамо» побеждало в каждом матче. Я хочу играть в хоккей. Не могу дождаться момента, когда начнутся игры регулярного чемпионата. У «Динамо» собралась неплохая команда, думаю, у нас есть хорошие шансы на победу в этом сезоне.



Как встретили партнёры по команде? Тренеры? Да всё прекрасно, все очень дружелюбно ко мне отнеслись. Как я и говорил, тут собрана хорошая, дружная команда. Мы говорили с Кудашовым, он объяснил мне требования, какую игру хочет видеть от меня и в атаке, и в обороне в сезоне. Все требования мне понятны, постараюсь их выполнять.



Планирую отыграть за «Динамо» весь сезон? Или могу уехать при определённых обстоятельствах? Я хочу играть. Хочу отыграть за «Динамо» до конца сезона», — цитирует Лилью телеканал «Матч».