Форвард «Сочи» Феоктистов рассказал о работе с главным тренером клуба Назаровым

Нападающий ХК «Сочи» Никита Феоктистов поделился мнением о работе с главным тренером клуба Андреем Назаровым.
«Очень благодарен Андрею Викторовичу за доверие. С каждой игрой, надеюсь, доказываю состоятельность, и очень не хотелось бы его подводить. Буду с каждой игрой всё лучше играть, надеюсь, так и будет продолжаться.
Доверие тренера очень важно, чувствуются его подсказки, его энергия. И нашей тройке это очень сильно помогает. Банально – он развязывает руки, говорит: «Никита, играй в свой хоккей, как ты можешь. Я знаю, что ты умеешь». Подсказывает, направляет, мотивирует.
У него есть личный контакт с игроками, с каждым. Это не обязательно я. С каждым он проговаривает: что, как, куда. От этого только большой плюс. Я не могу сказать, что у нас есть первое, второе, третье, четвёртое звено. У нас есть четыре звена, они все играют. Кто-то – в меньшинстве, это колоссальная работа. Она сумасшедшая, очень полезная. Кто-то играет в большинстве, это тоже тяжёлая работа. Кто-то выходит больше, кто-то – меньше. Кого-то под задачу выпускают какую-то.
Не скрою, у нашего звена игрового времени бывает больше. И стараемся это оправдывать. Все знают, что Андрей Викторович – жёсткий тренер. И нет такого, что я там обласкан. Достаётся и мне тоже, и бывает, что чаще остальных. Но критику воспринимаю как помощь и призыв правильно действовать. Так что никаких проблем с этим нет», – сказал Феоктистов в эфире телеканала «Беларусь 5».
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