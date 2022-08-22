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Вайсфельд — о реакции минского «Динамо»: не нужно вырывать фразы из контекста

Вайсфельд — о реакции минского «Динамо»: не нужно вырывать фразы из контекста
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Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд отреагировал на заявление минского «Динамо», адресованное ему. Минчане оказались недовольными высказыванием Вайсфельда о новичке команде Седрике Пакетте.

«Меня очень удивила публикация в социальных сетях минского «Динамо». В клубе либо не смотрели нашу передачу «Трансферы» вообще, либо умышленно выдернули фразу из контекста. Я предположил, что подписание контракта с Пакеттом – это определённый риск. Но не исключил возможности, что хоккеист сможет себя очень хорошо проявить в новой команде. Если ты хочешь выдать какую-то информацию, то не нужно вырывать фразы из контекста», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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