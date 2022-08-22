Кудашов: думаю, что зрители были бы в восторге от такой игры

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился мнением об игре с нижегородским «Торпедо» (6:7 Б).
«Жалко, что не было зрителей. Думаю, что они бы были в восторге от такой игры. Если по игре, то были позитивные моменты, особенно концовка, в которой удалось отыграть три шайбы в третьем периоде. Это хорошо.
Плохо – игра в обороне и те ляпы, которые сделали в начале игры. Пропущенные шайбы стали следствием нашей игры, а не действий соперника. Также подготовка, настрой и реализация моментов. Несмотря на счёт, наша реализация хромала. В общем, как обычно: что-то понравилось, а что-то нет. Сделаем выводы.
Защитники искали слишком сложные решения, отсюда и ошибки? Я так и сказал. Первые голы сделал не соперник, а мы, тут не хочется грубых слов, очень много вольностей допустили», – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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