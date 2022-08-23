«Нет никакого разочарования. Мы довольны составом». Генменеджер «Айлендерс» — о межсезонье

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло прокомментировал работу клуба на рынке в межсезонье, а также рассказал об удовлетворении нынешним составом команды.



«Нет никакого разочарования в том, где мы находимся. «Айлендерс» очень довольны составом, иначе мы бы внесли радикальные изменения. Нам пришлось отказаться от вариантов, которые мы рассматривали для обменов, потому что они не сделали бы нас, на мой взгляд, лучшей командой.



Действия в последние недели перед сезоном? Думаю, что всегда есть возможность, поскольку почти половина лиги заигрывает с потолком зарплат.



На самом деле я очень доволен командой, которая у нас есть сейчас. Но если бы мы могли стать лучше, то сделали бы это. Но придётся заплатить цену, если улучшить позицию, а плюсы и минусы не сработают. Тогда мы действительно понизим уровень всей команды», — цитирует Ламорелло Sportsnet.