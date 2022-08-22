Российский хоккеист дождался отличной сделки в НХЛ. Романов — новый лидер «Айлендерс»?

Ко второй половине августа в НХЛ практически не осталось российских хоккеистов без контрактов на следующий сезон. Большинство наших свободных агентов заключили сделки сразу после открытия рынка, кто-то, как Никита Задоров, поставил подпись под соглашением чуть позже. Дольше всех боролся за свои деньги Яков Тренин, но и он уже получил контракт через арбитраж.
В результате на сегодняшний день в НХЛ остаётся только один российский неограниченно свободный агент — Евгений Свечников не получил квалификацию от «Виннипега», и пока нельзя сказать, что у него нет отбоя от предложений из других клубов.
Всё это время особняком стояла история Александра Романова. Российского защитника во время июльского драфта новичков «Айлендерс» выменяли у «Монреаля», при этом в середине месяца у хоккеиста заканчивался последний год по контракту новичка. Было понятно, что «Айлендерс» берут Романова для того, чтобы спокойно договориться с ним о новом соглашении в межсезонье.
Но время шло, а «островитяне» никак не объявляли о сделке с игроком, которого сайт НХЛ назвал ключевым летним приобретением «Айлендерс». Самое интересное, что с Лонг-Айленда Александр уже никуда бы не делся, а финансовые условия контракта мог диктовать только клуб: по правилам лиги Романов ещё два года не имел права обращаться в арбитраж и ещё год действовал запрет на оффершит-предложения «Айлендерс» по россиянину.
С учётом всего этого и на фоне пустоты в эфире стали появляться слухи о том, что Романов вернётся в КХЛ, где права на него закреплены за ЦСКА. Но вечером 22 августа (по московскому времени) пришла долгожданная новость: российский защитник заключил с «Айлендерс» трёхлетний контракт с зарплатой $ 2,5 млн за сезон.
«Конечно, мы очень довольны контрактом. «Айлендерс» очень хотели получить Романова, они произвели обмен во время драфта. Мы сразу понимали, что мы не быстро придём к сделке с клубом, это контракт не из лёгких, так как у Романова не будет арбитрационных прав ещё два года, плюс ещё один сезон Саша не мог получить оффершит.
Мы на протяжении долгого времени общались с клубом, изучали рынок и в конечном итоге заключили отличную сделку для обеих сторон».
Сделка действительно выглядит отличной. Романов, не скрывавший своего желания продолжать карьеру именно в НХЛ, получил адекватный контракт-мостик, который через три года может трансформироваться в «жирное» соглашение по примеру Михаила Сергачёва — тут всё будет зависеть от прогресса Романова на льду.
В «Айлендерс» Александр должен будет играть много, конкуренция в оборонительной линейке «островитян» слабая, и Романов уже сейчас выглядит железным претендентом на топ-4. Если же россиянин оправдает многочисленные авансы (в Америке хвалят его игру в обороне, физическую мощь, умение продуктивно действовать у чужих ворот), то и вовсе станет лидером защиты «Нью-Йорка». И за вполне скромную зарплату — это уже большой плюс для клуба.
Так что у сотрудничества «Айлендерс» и Романова перспективное будущее, хотя понятно, что в ближайшие годы «островитяне» вряд ли будут претендовать на Кубок Стэнли. Но Александр это время в «Айлс» сможет потратить на создание собственной позитивной репутации, что поможет ему в дальнейшей карьере.
Кстати, за то, что проявлять себя в «Айлендерс» Романов будет не за копейки (по меркам хоккейных зарплат, разумеется) Александр должен благодарить своего агента — Дэна Мильштейна. В своё время тот поспособствовал подписанию контракта Романова с «Монреалем» сразу после окончания сезона-2019/2020 в КХЛ и привёз хоккеиста в «пузырь», где НХЛ собиралась играть плей-офф в августе-сентябре. В результате Романов не сыграл за «Канадиенс» ни матча в сериях с «Питтсбургом» и «Филадельфией», однако юридически у него «сгорел» один год по контракту новичка. Не будь этого, сейчас Александр ещё сезон играл бы не за $ 2,5 млн, а за минимальную зарплату.
- 22 августа 2022
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