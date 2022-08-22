Российский хоккеист дождался отличной сделки в НХЛ. Романов — новый лидер «Айлендерс»?

Ко второй половине августа в НХЛ практически не осталось российских хоккеистов без контрактов на следующий сезон. Большинство наших свободных агентов заключили сделки сразу после открытия рынка, кто-то, как Никита Задоров, поставил подпись под соглашением чуть позже. Дольше всех боролся за свои деньги Яков Тренин, но и он уже получил контракт через арбитраж.

В результате на сегодняшний день в НХЛ остаётся только один российский неограниченно свободный агент — Евгений Свечников не получил квалификацию от «Виннипега», и пока нельзя сказать, что у него нет отбоя от предложений из других клубов.

Всё это время особняком стояла история Александра Романова. Российского защитника во время июльского драфта новичков «Айлендерс» выменяли у «Монреаля», при этом в середине месяца у хоккеиста заканчивался последний год по контракту новичка. Было понятно, что «Айлендерс» берут Романова для того, чтобы спокойно договориться с ним о новом соглашении в межсезонье.

Но время шло, а «островитяне» никак не объявляли о сделке с игроком, которого сайт НХЛ назвал ключевым летним приобретением «Айлендерс». Самое интересное, что с Лонг-Айленда Александр уже никуда бы не делся, а финансовые условия контракта мог диктовать только клуб: по правилам лиги Романов ещё два года не имел права обращаться в арбитраж и ещё год действовал запрет на оффершит-предложения «Айлендерс» по россиянину.

С учётом всего этого и на фоне пустоты в эфире стали появляться слухи о том, что Романов вернётся в КХЛ, где права на него закреплены за ЦСКА. Но вечером 22 августа (по московскому времени) пришла долгожданная новость: российский защитник заключил с «Айлендерс» трёхлетний контракт с зарплатой $ 2,5 млн за сезон.

Дэн Мильштейн агент Александра Романова «Конечно, мы очень довольны контрактом. «Айлендерс» очень хотели получить Романова, они произвели обмен во время драфта. Мы сразу понимали, что мы не быстро придём к сделке с клубом, это контракт не из лёгких, так как у Романова не будет арбитрационных прав ещё два года, плюс ещё один сезон Саша не мог получить оффершит.



Мы на протяжении долгого времени общались с клубом, изучали рынок и в конечном итоге заключили отличную сделку для обеих сторон».

Сделка действительно выглядит отличной. Романов, не скрывавший своего желания продолжать карьеру именно в НХЛ, получил адекватный контракт-мостик, который через три года может трансформироваться в «жирное» соглашение по примеру Михаила Сергачёва — тут всё будет зависеть от прогресса Романова на льду.

В «Айлендерс» Александр должен будет играть много, конкуренция в оборонительной линейке «островитян» слабая, и Романов уже сейчас выглядит железным претендентом на топ-4. Если же россиянин оправдает многочисленные авансы (в Америке хвалят его игру в обороне, физическую мощь, умение продуктивно действовать у чужих ворот), то и вовсе станет лидером защиты «Нью-Йорка». И за вполне скромную зарплату — это уже большой плюс для клуба.

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Так что у сотрудничества «Айлендерс» и Романова перспективное будущее, хотя понятно, что в ближайшие годы «островитяне» вряд ли будут претендовать на Кубок Стэнли. Но Александр это время в «Айлс» сможет потратить на создание собственной позитивной репутации, что поможет ему в дальнейшей карьере.

Кстати, за то, что проявлять себя в «Айлендерс» Романов будет не за копейки (по меркам хоккейных зарплат, разумеется) Александр должен благодарить своего агента — Дэна Мильштейна. В своё время тот поспособствовал подписанию контракта Романова с «Монреалем» сразу после окончания сезона-2019/2020 в КХЛ и привёз хоккеиста в «пузырь», где НХЛ собиралась играть плей-офф в августе-сентябре. В результате Романов не сыграл за «Канадиенс» ни матча в сериях с «Питтсбургом» и «Филадельфией», однако юридически у него «сгорел» один год по контракту новичка. Не будь этого, сейчас Александр ещё сезон играл бы не за $ 2,5 млн, а за минимальную зарплату.