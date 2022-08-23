Баширов — о Радулове: возможности заключить контракт не было ни у него, ни у «Салавата»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов ответил на вопрос, хотел ли уфимский клуб заключить соглашение с нападающим Александром Радуловым, который стал игроком казанского «Ак Барса».



«Были ли переговоры с Александром Радуловым? Сам игрок рассказывал, что «Салават Юлаев» интересовался им уже после того, как он согласовал условия контракта с «Ак Барсом»? Я готовился к этому вопросу, поэтому подготовил ответ. Он будет лаконичным. Возможности заключить контракт не было ни у Радулова, ни у нас», – приводит слова Баширова «Спорт Бизнес Online».



36-летний форвард, вернувшийся этим летом в КХЛ из НХЛ, ранее выступал за «Салават Юлаев» с 2008 по 2012 год, выиграв вместе с клубом Кубок Гагарина в 2011 году.

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