Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бекстрём: мы с Овечкиным решили не обсуждать политику и происходящее на Украине

Бекстрём: мы с Овечкиным решили не обсуждать политику и происходящее на Украине
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём рассказал о взаимоотношениях с российским нападающим Александром Овечкиным в связи с ситуацией на Украине.

«Мы с Ови решили, что не будем обсуждать политику и то, что происходит на Украине. В раздевалке всё по-прежнему, никто об этом не говорит», – цитирует Бекстрёма Iltalehti.

Напомним, летом Бекстрём был прооперирован, а потом проходил курс реабилитации. Как признавался нападающий, в какой-то момент ему было легче кататься на коньках, чем ходить.

В прошедшем регулярном сезоне НХЛ форвард пропустил половину чемпионата из-за аналогичной операции. Он принял участие в 47 матчах сезона-2021/2022, в которых записал в свой актив шесть голов и 25 результативных передач. В плей-офф НХЛ он провёл шесть матчей, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Новость по теме
Бекстрём — о травме: было легче кататься на коньках, чем ходить пешком
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022