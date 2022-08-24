Бекстрём: мы с Овечкиным решили не обсуждать политику и происходящее на Украине

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём рассказал о взаимоотношениях с российским нападающим Александром Овечкиным в связи с ситуацией на Украине.



«Мы с Ови решили, что не будем обсуждать политику и то, что происходит на Украине. В раздевалке всё по-прежнему, никто об этом не говорит», – цитирует Бекстрёма Iltalehti.



Напомним, летом Бекстрём был прооперирован, а потом проходил курс реабилитации. Как признавался нападающий, в какой-то момент ему было легче кататься на коньках, чем ходить.



В прошедшем регулярном сезоне НХЛ форвард пропустил половину чемпионата из-за аналогичной операции. Он принял участие в 47 матчах сезона-2021/2022, в которых записал в свой актив шесть голов и 25 результативных передач. В плей-офф НХЛ он провёл шесть матчей, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.