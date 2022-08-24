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«Матч ТВ» будет показывать матчи КХЛ ближайшие три года

«Матч ТВ» будет показывать матчи КХЛ ближайшие три года
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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал, что телеканал продлил сотрудничество с Континентальной хоккейной лигой и ближайшие три сезона будет показывать игры Фонбет чемпионата КХЛ.

«Рад официально сообщить — КХЛ остаётся на «Матч ТВ» на ближайшие три года!

Переговоры с коллегами велись длительное время – в частности, обсуждали детали нового соглашения в части продвижения хоккея и лиги. С благодарностью выслушали рекомендации лиги, предложили свои идеи – в новом сезоне увеличим объём информационного вещания, специальных репортажей с хоккейных арен и запустим еженедельную программу. Конечно, будем продолжать совершенствовать и непосредственно качество показа матчей КХЛ», – написал Тащин в своём телеграм-канале.

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