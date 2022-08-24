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Ничушкин рассказал о возможности закончить карьеру в «Тракторе»

Ничушкин рассказал о возможности закончить карьеру в «Тракторе»
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Воспитанник «Трактора» Валерий Ничушкин, ставший обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш» в минувшем сезоне, высказался о потенциальной возможности закончить карьеру в челябинском клубе.

«Уход из команды в 2013-м? Я уже рассказывал. Что было – то было. Ни я, ни болельщики не могли на это повлиять. Надеюсь, ещё могу здесь поиграть.

Есть ли мысль закончить здесь? Если посмотреть на ребят, многие под конец карьеры возвращались в Россию, чтобы поиграть для родных и близких. Но пока мне ещё играть и играть, если здоровье позволит — я бы с удовольствием поиграл. Хочется показать лучший свой хоккей, а не приехать доигрывать», — передаёт слова Ничушкина на пресс-конференции перед Кубком губернатора корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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