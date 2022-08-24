Валерий Ничушкин рассказал о взаимодействии русских игроков в НХЛ

Нападающий Валерий Ничушкин, ставший обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш» в минувшем сезоне, рассказал о взаимодействии русских игроков в НХЛ.



«Говорил ли с Георгиевым после перехода в «Колорадо»? Конечно, мы созвонились. Все русские ребята — большое комьюнити, все друг с другом знакомы, кто-то больше, кто-то меньше. Когда Задоров узнал, что я в «Колорадо», — он позвонил. Когда Мальцев переходил, я ему позвонил.



Сможет ли Георгиев перезагрузить карьеру в Денвере? По вратарям тяжело говорить. В любом случае все на него рассчитывают, что он номер один, у него будет сумасшедший кредит доверия. Вопрос в том, как он себя проявит», — передаёт слова Ничушкина на пресс-конференции перед Кубком губернатора корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.