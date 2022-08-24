Ничушкин прокомментировал уход Кадри из «Колорадо Эвеланш»

Нападающий Валерий Ничушкин, ставший обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш» в минувшем сезоне, прокомментировал уход форварда Назема Кадри.



«Была ли надежда, что Кадри останется? Все понимали, что всех удержать не получится, тем более после сезона, когда команда выигрывает Кубок. Понятно, что все хотят зарплату побольше, а ведомость не резиновая, понимали, что с кем-то придётся расстаться.



И с Кадри, и с Бураковски мы много вместе играли, неплохая химия была. Чуть расстроился от их ухода, хотелось ещё с ними поиграть», — передаёт слова Ничушкина на пресс-конференции перед Кубком губернатора корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.



В прошедшем сезоне, помимо завоевания Кубка Стэнли, Кадри установил личный рекорд результативности. На его счету 87 (28+59) очков в 71 игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и ещё 15 (7+8) баллов в 16 матчах розыгрыша Кубка Стэнли.

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