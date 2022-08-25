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Генменеджер «Айлендерс» — о ситуации с Ахо: он превысил уровень алкоголя на 0,01 единицы

Генменеджер «Айлендерс» — о ситуации с Ахо: он превысил уровень алкоголя на 0,01 единицы
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Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло выступил с заявлением о ситуации с защитником команды Себастьяном Ахо, которого арестовали в Швеции за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

«Нам немедленно сообщили о ситуации с Себастьяном Ахо. У нас есть копия полицейского рапорта, в котором указано, что он зарегистрировал содержание алкоголя в крови 0,03 единицы, что на 0,01 больше установленного законом в Швеции», – цитирует Ламорелло официальный «твиттер» «Айлендерс».

Ранее сообщалось, что игрока задержали в Швеции – он заплатит штраф в размере 40 тысяч шведских крон.

26-летний Ахо выступает за «Айлендерс» уже два сезона. В минувшем регулярном чемпионате он провёл 36 матчей и набрал 12 очков: забросил две шайбы и отдал 10 результативных передач. Также Себастьян выступал за «Айлендерс» и в сезоне-2017/2018.

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