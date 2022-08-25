Главный тренер «Сочи» рассказал о целях команды на сезон-2022/2023

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров рассказал о поставленных целях на сезон-2022/2023 КХЛ.

«Глобальные цели? Попадание в плей-офф. На первом этапе – это основная задача. Это глобальная задача. А сейчас ждём старта регулярного чемпионата.



В нашем клубе нет первой, второй или третьей тройки. Я стремлюсь к тому, чтобы создать полноценные три тройки. На каком-то этапе, конечно, первая тройка выделяется. Поэтому мы всегда ищем, общаемся с ребятами. Работаем каждый день, готовимся.

Много молодых ребят, тот же Крощинский? Не будем много про него говорить, чтобы не сглазить. Но сделаем из него хорошего защитника, он уже старается и показывает хороший результат. Конечно, есть над чем работать, есть огрехи.

Заслужил ли Ушнев полноценный контракт? Мы понимали, что хотим его оставить. Что подкупает – это его статистика в Высшей лиге, где он был одним из лучших. Он усилит нашу игру в обороне. Защитник-домосед, от которого мы не ждём града голов и результативных передач, но ждём надёжности. У него отличный показатель полезности.



Попугаев? У него есть ещё две игры. Неплохой хоккеист с хорошими задатками. Совершил ошибку. Мы люди русские, должны помогать друг ругу. Не должны за неё наказывать, тем более детская ошибка, молодой парень», – передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.