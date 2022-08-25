С. Широков рассказал, почему подписал контракт с «Автомобилистом»

Нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков объяснил причины перехода в клуб из Екатеринбурга.



«У меня закончился контракт со «Спартаком», и я стал свободным агентом. «Автомобилист» сделал мне предложение, и мы обсудили его дома с семьёй. Каждый переход — это смена обстановки. Я принял новый вызов для себя лично. Буду работать, доказывать, что не зря команда меня пригласила. Я полностью готов помогать «Автомобилисту» добиваться результата.



Задачи нам ещё не озвучивали, но все понимают, что они будут самыми высокими. «Автомобилист» — это амбициозная организация, и глупо говорить о цели просто выйти в плей-офф. По подбору игроков у нас хороший коллектив. Мы будем одним целым, одним кулаком и станем способны решать те задачи, которые перед нами поставят», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

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