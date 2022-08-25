Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

С. Широков рассказал, почему подписал контракт с «Автомобилистом»

С. Широков рассказал, почему подписал контракт с «Автомобилистом»
Комментарии

Нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков объяснил причины перехода в клуб из Екатеринбурга.

«У меня закончился контракт со «Спартаком», и я стал свободным агентом. «Автомобилист» сделал мне предложение, и мы обсудили его дома с семьёй. Каждый переход — это смена обстановки. Я принял новый вызов для себя лично. Буду работать, доказывать, что не зря команда меня пригласила. Я полностью готов помогать «Автомобилисту» добиваться результата.

Задачи нам ещё не озвучивали, но все понимают, что они будут самыми высокими. «Автомобилист» — это амбициозная организация, и глупо говорить о цели просто выйти в плей-офф. По подбору игроков у нас хороший коллектив. Мы будем одним целым, одним кулаком и станем способны решать те задачи, которые перед нами поставят», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

Новость по теме
Сергей Широков: вы меня не ждали в «Автомобилисте»? А я здесь
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022