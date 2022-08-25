Спортивный директор ЦСКА — о Романове: мне нечего добавить к его словам, не общался с ним

Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов рассказал, мог ли вернуться в Россию защитник Александр Романов, подписавший контракт с «Нью-Йорк Айлендерс».
«Планируем ли усиление в составе? Вы знаете, ничего нового я не скажу по вопросу селекции. Всегда ведётся работа, у всех команд. Естественно, никто никогда не останавливается на одном месте.
Могли ли вернуть Романова, который сам на днях сказал, что никаких переговоров с нами не вёл? Если вы говорите, что Александр уже дал интервью по этому поводу, то мне нечего добавить к его словам. Здесь вопрос, наверное, связан с предыдущим вопросом, что всегда ведётся работа по поиску игроков. Наверное, перечислять всех кандидатов неправильно, некорректно и непрофессионально. Общался ли лично я с ним? Нет», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 25 августа 2022
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