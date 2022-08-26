Фёдоров: сегодня сыграли чуть получше, чем с «Динамо». Считаю, что ЦСКА прогрессирует

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги матча Кубка мэра Москвы с «Амуром» (4:1).



«У нас отрезок сейчас, за который мы провели три игры за четыре дня. Понятно, что они товарищеские, две из них здесь, на Кубке мэра. Не всё получилось, например, вчера. Сегодня сыграли чуть получше. Хотя были моменты, о которых мы ещё подумаем и попытаемся их убрать. Считаю, что команда прогрессирует. Вчера московское «Динамо» сыграло в очень быстром темпе. Мы давно, с прошлого сезона не играли в такой хоккей. Сегодня тоже был приличный темп, но удалось сделать выводы. Физически мы сегодня также смотрелись лучше. Достойная победа, хотя «Амур» мог повести в первом периоде 3:1. Но наш вратарь оказался на месте. После этого, по моим ощущениям, мы почти полностью владели инициативой.



Может быть, Антон Слепышев сможет выступить. Богдан Киселевич, думаю, что вряд ли. Максим Мамин на этом турнире не появится, у него повреждение нижней части тела», — цитирует Фёдорова пресс-служба ЦСКА.

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