«Он плохо играет или что?» Главный тренер «Спартака» оценил форму словацкого новичка

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов оценил форму словацкого голкипера Патрика Рыбара.
«А что, он плохо играет или что? Он нормально совершенно адаптировался в команде, великолепно себя чувствует. Мы разговаривали много. В начале предсезонки ему что-то не хватало, они с тренером вратарей работают каждый день. Дополнительно перед тренировкой основной команды у них полчаса льда. Уже сейчас набирает обороты, форму. Я думаю, что 2 сентября или на следующей игре увидите. Сейчас пока все секреты не раскрываем», – передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
Ранее «Спартак» и «Куньлунь РС» столкнулись в рамках Кубка мэра Москвы по хоккею. Встреча прошла на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах. Она завершилась победой клуба «Куньлунь РС» в серии буллитов (3:2, Б).
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