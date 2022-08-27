Майк Бэбкок планирует завершить тренерскую карьеру

Канадский тренер Майк Бэбкок намерен завершить тренерскую карьеру.



«Продолжение карьеры – это точно не часть плана. Мы с женой обсуждали это множество раз. Мы всегда говорили, что хотим уйти на пенсию в 60 лет. Сейчас мне 59. Все так и складывается.



Может, что-то и изменится, но сейчас таких планов нет. Поверьте мне, было много разных разговоров о возможностях. В конце концов, мы делаем то, что будет лучше для нас и нашей семьи.



После того, как меня убрали из «Торонто», мы с женой по-настоящему наслаждались жизнью. Работа в Саскатуне была захватывающим опытом. Теперь пришло время двигаться дальше», – цитирует Бэбкока The Score.

Напомним, в ноябре 2019 года Бэбкок был уволен из «Торонто Мэйпл Лифс». Он возглавлял «Торонто» с мая 2015 года. Ранее Бэбкок тренировал «Анахайм Дакс» и «Детройт Ред Уингз». В 2008 году «красные крылья» выиграли Кубок Стэнли под его руководством.