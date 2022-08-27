Нападающий Филип Задина подписал новый контракт с «Детройтом» до конца сезона-2024/2025, сообщает пресс-служба клуба.



В прошлом сезоне чех набрал 24 (10+14) очка в 74 матчах, а в сумме за 160 игр в НХЛ он заработал 61 (25+36) балл. Напомним, Задина был выбран «Детройтом» на драфте-2018 под шестым номером. В Большую часть того сезона Задина провёл в АХЛ в составе клуба «Грэнд Рэпидс Гриффинс». В 59 матчах чех набрал 35 (16+19) баллов.



Напомним, «Детройт» в прошедшем сезоне не сумел выйти в розыгрыш Кубка Стэнли, заняв 12-е место в Восточной конференции. Новый сезон начнётся 7 октября. В первом матче регулярного чемпионата «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс». Всего в регулярном чемпионате пройдёт 1312 матчей.

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