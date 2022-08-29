И. Воробьёв: однозначно рассчитываю, что Паскуале сыграет больше матчей, чем Кошечкин

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв поделился ожиданиями от голкиперов команды в новом сезоне.

«Пока не буду говорить, кто из вратарей начнёт сезон в матче с ЦСКА. Однозначно мы рассчитываем на то, что Паскуале сыграет больше матчей, чем Кошечкин. На эту роль мы его и брали, а у Васи такой возраст, что он должен готовиться к определённым матчам и давать нам нужный уровень в тех играх. Если у Паскуале будет всё хорошо со здоровьем, то он должен играть больше.

Необязательно, что Кошечкин должен играть именно с топ-клубами. Это просто те матчи, которые он должен играть. У нас два хороших вратаря и 68 матчей в сезоне, а не 34 или 58. И здесь совершенно другой чемпионат, у нас не будет пауз, между играми будет не так много тренировок. В данной структуре этого сезона не будет Евротуров, и это другое. План есть, скелет есть, но остальное будет идти от игры к игре. Это и вопрос здоровья, и вопрос физической формы и восстановления», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.