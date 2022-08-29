И. Воробьёв: однозначно рассчитываю, что Паскуале сыграет больше матчей, чем Кошечкин

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв поделился ожиданиями от голкиперов команды в новом сезоне.
«Пока не буду говорить, кто из вратарей начнёт сезон в матче с ЦСКА. Однозначно мы рассчитываем на то, что Паскуале сыграет больше матчей, чем Кошечкин. На эту роль мы его и брали, а у Васи такой возраст, что он должен готовиться к определённым матчам и давать нам нужный уровень в тех играх. Если у Паскуале будет всё хорошо со здоровьем, то он должен играть больше.
Необязательно, что Кошечкин должен играть именно с топ-клубами. Это просто те матчи, которые он должен играть. У нас два хороших вратаря и 68 матчей в сезоне, а не 34 или 58. И здесь совершенно другой чемпионат, у нас не будет пауз, между играми будет не так много тренировок. В данной структуре этого сезона не будет Евротуров, и это другое. План есть, скелет есть, но остальное будет идти от игры к игре. Это и вопрос здоровья, и вопрос физической формы и восстановления», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 29 августа 2022
-
14:08
-
14:03
-
13:56
-
13:48
-
13:46
-
13:44
-
13:39
-
13:32
-
13:27
-
13:24
-
13:01
-
12:03
-
10:55
-
10:52
-
10:43
-
10:41
-
10:30
-
10:10
-
09:57
-
09:43
-
09:40
-
09:11
-
08:43
-
08:23
-
03:36
- 28 августа 2022
-
23:51
-
23:27
-
22:36
-
22:00
-
21:48
-
20:51
-
20:23
-
19:54
-
19:26
-
18:57