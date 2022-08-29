Главный тренер «Магнитки» сообщил, что команда хочет изменить время матча во Владивостоке

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв рассказал, что клуб намерен попросить переноса времени начала матча с «Адмиралом».

«На сколько сильно осложнит жизнь, что поездка на Дальний Восток теперь затянется? Да, обычно эта поездка была покороче, а во Владивостоке есть некоторые проблемы с аэропортом, ночью нельзя улететь, после 11 часов. Это может осложнить ситуацию с вылетом. Во-первых, когда мы сможем вылететь туда из Хабаровска, или когда мы будем улетать из Владивостока. Мы пытаемся перенести игру на более раннее время, иначе мы не сможем вылететь, а у нас через два дня уже следующая игра. Это одна часть.

Вторая часть – в плане физиологии. Как бы ты ни хотел, но после стольких матчей ты уже перестроишься на их время. Но ещё раз – календарь какой есть, такой есть. Он такой для всех. Мне в нём не нравится ещё одна вещь, что перед плей-офф пять матчей следуют один за одним. Но у всех равные условия. Как говорится: лучший друг девушки – это бриллианты, а лучший друг тренера – это календарь», – передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.