Назаров — о начале сезона: будем надеяться, что удача любит смелых. От неё никуда не уйти

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров подвёл итоги турнира имени Николая Пучкова, в последнем матче которого клуб обыграл «Сибирь» (3:0). Также тренер поделился ожиданиями от старта сезона в КХЛ.
«Во-первых, хотелось бы ещё раз поблагодарить организаторов турнира. Очень шикарно, всё понравилось, расписание удобное — всё отлично.
Матч с «Сибирью»? Все хотели играть в красивый чистый хоккей. Нам где-то повезло побольше, забили две шайбы в большинстве, а соперник — нет. Вратари молодцы, отбили нормально все шайбы. В победной игре понравилось, что молодёжь, не игравшая всю предсезонку, вышла и не стушевалась, сыграли хорошо. Не забили, правда, но это ничего страшного. Выстояли и выиграли матч.
Начало сезона? Не сказал бы, что волнуюсь. Присутствует момент, когда понимаешь, что с настроем и физикой у ребят всё будет хорошо. А как повернётся удача, не знает никто. Поэтому ты больше волнуешься: а как она сегодня повернётся, влево или вправо? Этот момент никто не знает и никогда не узнает. Хоккей — игра штанг, моментов, то есть удача присутствовала и присутствует сейчас, от неё никуда не уйти. Будем надеяться, что удача любит смелых.
По нашей предсезонке всё идёт по плану. Как я и сказал, уже перестали гонять ребят, стали лучше двигаться, кому-то дали отдохнуть. Выиграли игру, вратари — молодцы. Готовимся к 2 сентября, мы играем с той же «Сибирью». Ребят, приходите на игру, матч будет огонь!» — цитирует Назарова YouTube-канал ХК «Сочи».
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