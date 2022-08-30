Минское «Динамо» подписало контракт со вторым защитником-бомбардиром АХЛ
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Минское «Динамо» объявило о подписании контракта с защитником Джозефом Душаком, сообщается в телеграм-канале клуба.
В прошлом сезоне 25-летний атакующий защитник выступал в «Торонто Марлис», где набрал 52 (7+45) балла в 61 матче при показателе полезности «+3». Душак стал вторым защитником-бомбардиром регулярного сезона АХЛ.
Всего за два сезона во второй по силе лиге Северной Америки Душак набрал 82 (14+68) очка в 111 матчах регулярки и забросил одну шайбу в четырёх поединках плей-офф. По итогам сезона-2021/2022 был включён во вторую сборную звёзд.
По информации «Чемпионата», контракт подписан сроком на один год.
Минское «Динамо» начнёт новый сезон домашним матчем с «Барысом» из Нур-Султана, который пройдёт 3 сентября на «Минск-Арене».
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