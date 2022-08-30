«Питтсбург» продлил контракт с главным тренером Салливаном. Он возглавляет клуб уже 7 лет
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«Питтсбург Пингвинз» продлил соглашение с главным тренером Майком Салливаном, сообщается на официальном сайте клуба.
Новый контракт с 54-летним специалистом рассчитан на три года. Соглашение американского наставника войдёт в силу с сезона-2023/2024.
Напомним, Салливан стал главным тренером «пингвинов» почти семь лет назад — 12 декабря 2015 года, перейдя на эту должность из фарм-клуба «Питтсбурга» в Американской хоккейной лиге. Он возглавил команду в ходе регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, и в том же сезоне-2015/2016 клуб завоевал Кубок Стэнли. В следующем сезоне, 2016/2017, «Питтсбург» выиграл второй подряд кубок под главенством Салливана.
Всего Салливан провёл 507 матчей у руля «пингвинов», одержав 297 побед.
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