«Питтсбург» продлил контракт с главным тренером Салливаном. Он возглавляет клуб уже 7 лет

«Питтсбург Пингвинз» продлил соглашение с главным тренером Майком Салливаном, сообщается на официальном сайте клуба.



Новый контракт с 54-летним специалистом рассчитан на три года. Соглашение американского наставника войдёт в силу с сезона-2023/2024.



Напомним, Салливан стал главным тренером «пингвинов» почти семь лет назад — 12 декабря 2015 года, перейдя на эту должность из фарм-клуба «Питтсбурга» в Американской хоккейной лиге. Он возглавил команду в ходе регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, и в том же сезоне-2015/2016 клуб завоевал Кубок Стэнли. В следующем сезоне, 2016/2017, «Питтсбург» выиграл второй подряд кубок под главенством Салливана.



Всего Салливан провёл 507 матчей у руля «пингвинов», одержав 297 побед.