«Нам жить с этим решением». Лидер женской финской сборной о пропуске игры ЧМ из-за свадьбы
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Лидер женской сборной Финляндии Сусанна Тапани прокомментировала пропуск матча чемпионата мира с командой США. Нападающая Суоми пропустила встречу, поскольку поехала на свадьбу к своей подруге. Финская сборная разгромно проиграла в матче с американками со счётом 1:6.
«Я уехала в пятницу и приехала в воскресенье (матч был в субботу, 27 августа. — Прим. «Чемпионата»). Больше обсуждать нечего. В то время это казалось хорошим решением. Друзья и семья очень важны для меня. Мы приняли это решение, и нам с ним жить. Прошу прощения за путаницу, но это было моё личное дело. Теперь я вернулась сюда и в строю, как и все остальные. Это был всего один матч», — приводит слова нападающей финской сборной Sport.cz.
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