Капитан «Трактора»: Пулккинен сразу сказал, что остаётся в России

Капитан «Трактора» Сергей Калинин рассказал, как вели себя в прошлом плей-офф чешские легионеры команды Лукаш Седлак, Роман Вилл и Томаш Гика, а также единственный финн в КХЛ Теэму Пулккинен.



«Когда это всё началось, когда ты не понимаешь, что происходит и что от тебя требуют, то не можешь сфокусироваться полностью на играх и на тренировочном процессе. Ребята молодцы, что остались, руководство нашло подход к ним, доиграли сезон. Мы не знаем вообще, было ли какое-то давление на них, здесь об этом надо спросить у них. Многие ребята сейчас вернулись обратно, несмотря на запреты.



Пулккинен сразу сказал, что вернётся. Здесь даже не было рассуждений, каждый зарабатывает деньги. Он получает хорошие деньги и отрабатывает их. У него не было вопросов по поводу возвращения», — сказал Калинин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полное интервью с Сергеем Калининым читайте на «Чемпионате».