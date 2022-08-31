Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан «Трактора»: Пулккинен сразу сказал, что остаётся в России

Капитан «Трактора»: Пулккинен сразу сказал, что остаётся в России
Комментарии

Капитан «Трактора» Сергей Калинин рассказал, как вели себя в прошлом плей-офф чешские легионеры команды Лукаш Седлак, Роман Вилл и Томаш Гика, а также единственный финн в КХЛ Теэму Пулккинен.

«Когда это всё началось, когда ты не понимаешь, что происходит и что от тебя требуют, то не можешь сфокусироваться полностью на играх и на тренировочном процессе. Ребята молодцы, что остались, руководство нашло подход к ним, доиграли сезон. Мы не знаем вообще, было ли какое-то давление на них, здесь об этом надо спросить у них. Многие ребята сейчас вернулись обратно, несмотря на запреты.

Пулккинен сразу сказал, что вернётся. Здесь даже не было рассуждений, каждый зарабатывает деньги. Он получает хорошие деньги и отрабатывает их. У него не было вопросов по поводу возвращения», — сказал Калинин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полное интервью с Сергеем Калининым читайте на «Чемпионате».

«Когда Гусев забил немцам, я плакал от счастья». Откровения олимпийского чемпиона Калинина «Когда Гусев забил немцам, я плакал от счастья». Откровения олимпийского чемпиона Калинина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022