Калинин рассказал о восстановлении после страшной травмы в 2015 году

Нападающий «Трактора» Сергей Калинин рассказал о своём восстановлении после травмы, полученной в Кубке Гагарина – 2015. На тот момент капитан «Авангарда» получил закрытую черепно-мозговую травму после того, как ударился о лёд головой, с которой слетел шлем.



«Сейчас всё хорошо. Правильное лечение провели врачи и в Казахстане, и в Омске — правильные медикаменты были, выдержал паузу после нагрузок, рвался тогда в сборную. Созванивался с тренерами и менеджерами, они ждали меня, и это тоже помогло мне быстрее восстановиться. До последнего были на связи, но решили с доктором команды, что нужно правильно готовиться и правильно восстановиться. Врачи молодцы, спасибо им большое», — сказал Калинин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

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