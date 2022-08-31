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Новичок «Динамо» Мн Душак: новая для меня команда, но со многими игроками я пересекался

Новичок «Динамо» Мн Душак: новая для меня команда, но со многими игроками я пересекался
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Защитник минского «Динамо» Джозеф Душак рассказал о переходе в клуб после выступления в АХЛ.

«Динамо» для меня новая команда, но я многих игроков знаю. С Сергеем Сапего играли в «Торонто Марлис», а также в ECHL. Также со многими пресекался в АХЛ.

Ставлю перед собой высокие цели. Хочу показать свою лучшую игру, помогать команде, побеждать как можно чаще. Знаю, что у минского «Динамо» отличные болельщики, которые замечательно поддерживают команду. Хочу убедиться в этом уже в ближайшую субботу», – цитирует Душака официальный телеграм-канал минчан.

В прошлом сезоне 25-летний атакующий защитник выступал в «Торонто Марлис», где набрал 52 (7+45) балла в 61 матче при показателе полезности «+3». Душак стал вторым защитником-бомбардиром регулярного сезона АХЛ.

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