Гимаев-мл.: не будем говорить заранее, что «Ак Барс» чемпион. Претендентов на Кубок много

Эксперт КХЛ ТВ Сергей Гимаев-младший поделился мнением о казанском «Ак Барсе» перед стартом сезона-2022/2023 КХЛ.



«Много внимания привлекла селекция казанцев. Селекция действительно была мощная, но не будем говорить заранее, что «Ак Барс» — чемпион. Претендентов на Кубок Гагарина в новом сезоне будет много.



Если подробнее говорить об «Ак Барсе», то мнение о том, что у Казани получилась слишком возрастная команда, — не совсем верное. Там достаточно молодых, скоростных игроков. Дмитрий Воронков, Артём Галимов, Илья Сафонов, который очень здорово прогрессирует и скоро будет претендовать на звание лучшего игрока страны, Никита Дыняк. Это хорошие игроки. Ещё неизвестно, кто выйдет на лидирующие роли в команде!



Если у Александра Радулова не пойдёт игра, а у молодых парней получится набирать очки — быть может, они будут первым звеном? Да и возрастные игроки постоянно работают над собой, многие из них не уступят в скорости молодёжи. Пример Александра Попова из прошлогоднего чемпионского ЦСКА говорит о многом. Человеку за сорок лет, но каждый раз в статистике матчей он неизменно был в пятёрке самых быстрых игроков», – написал Гимаев в колонке на официальном сайте КХЛ.