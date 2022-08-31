Третьяк: мы предлагали играть плей-офф между конференциями, но большинство решило иначе

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал решение не менять систему проведения плей-офф КХЛ в сезоне-2022/2023.



«Поскольку у нас новый сезон, мы хотели попробовать что-то новое, потому что на протяжении многих лет одни и те же команды в плей-офф играют между собой: сильные со слабыми. Мы и предлагали играть плей-офф между конференциями, поскольку, как я считаю, это интереснее, что-то новое. Но большинство решило иначе, и теперь мы будем ещё обсуждать, чтобы на следующий сезон изменили формат», – цитирует Третьяка ТАСС.



Напомним, новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем ЦСКА – «Металлург». С этого года команды будут проводить по 68 матчей в регулярном чемпионате. Отметим, что розыгрыш плей-офф начнётся 1 марта.

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