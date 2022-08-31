Генеральный менеджер «Питтсбурга»: Салливан — один из лучших тренеров НХЛ
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Генеральный менеджер «Питтсбурга» Рон Хекстолл высказался о подписании нового контракта с главным тренером команды Майком Салливаном.
«Майк — один из лучших тренеров Национальной хоккейной лиги, и для нас было важно, чтобы он подписал долгосрочный контракт. Он отличный лидер, который добивается успеха благодаря общению с игроками, честности и ответственности. Мы знаем, что Салли стремится сохранить нашу победную культуру», — приводит слова Хекстолла официальный сайт «Питтсбурга».
Напомним, накануне клуб продлил контракт с 54-летним специалистом на три года. Новое соглашение американского наставника войдёт в силу с сезона-2023/2024.
Всего под руководством Салливана «пингвины» одержали 297 побед в 507 матчах.
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