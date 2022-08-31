Тренер «Йокерита» получает зарплату, хоть клуба и нет. Наставник не знает, кто ему платит

Новый главный тренер «Йокерита» Антти Пеннанен рассказал, что ему платят зарплату в клубе, несмотря на то что он не знает, кто именно осуществляет оплату.

«Знаю ли я, кто мне платит сейчас зарплату? Нет, не знаю. Так что не могу что-то ответить. Как мне кажется, мой контракт был передан новой компании, но больше я ничего не знаю. Знаю только, что контракт тренера ещё действует», — приводит слова Пеннанена Ilta-Sanomat.

Отметим, что специалист заключил контракт с «Йокеритом» зимой и должен был сменить Лаури Марьямяки на посту главного тренера команды. Тем не менее старого клуба, выступавшего в КХЛ, технически уже нет — все бывшие сотрудники «джокеров» были переведены в другую компанию. Отмечалось, что они должны были подписать соглашение о неразглашении и конфиденциальности, поэтому не могут сообщать имя нового плательщика. Однако Пеннанен не подписал его.

Кроме того, специалист до мая получал зарплату от «Йокерита», но с того момента, как и все остальные сотрудники «джокеров», был уволен.