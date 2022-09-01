Тренер «Юности»: Жердев пока не на ходу

Главный тренер минской «Юности» Евгений Есаулов прокомментировал поражение от жлобинского «Металлурга» (1:2) на старте сезона и игру новичка команды Николая Жердева.



«Сколько времени ещё нужно моей команде, чтобы набрать ход и показывать содержательный, победный хоккей? Он и так содержательный, но, повторюсь, что нам не хватило реализации. Будем работать, надеюсь, всё наладится. Все профессионалы, умеют забивать, отдавать. Надо просто поймать свою игру.



Рассчитываем ли на Жердева как на лидера? Конечно. С его опытом он должен решать задачи, но пока не на ходу», — сказал Есаулов на послематчевой пресс-конференции.



В прошедшем сезоне Жердев выступал за «Братиславу Кэпиталз» (Словакия). В 12 матчах за команду он сумел заработать семь (1+6) очков. Затем он присоединился к итальянскому «Мерано», выступающему в Альпийской лиге. На его счету 18 встреч, в которых он заработал 21 (10+11) результативный балл.



В Континентальной хоккейной лиге Жердев провёл в общей сложности 408 матчей за «Атлант», «Ак Барс», «Северсталь», «Спартак», «Сочи», «Торпедо», рижское «Динамо» и «Нефтехимик». Также форвард становился чемпионом мира в составе сборной России (2009, 2012 годы) и провел более 400 матчей в НХЛ.

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