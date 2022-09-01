«А что в неё верить-то?» Вайсфельд — о новой концепции развития московского «Динамо»

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о московском «Динамо» в преддверии старта нового сезона КХЛ.
«Верю ли я в новую концепцию московского «Динамо»? А что в неё верить-то? Они сказали, что у них меняется вектор развития, что они теперь будут подключать молодёжь. Переводя на русский язык: финансирование уменьшилось. Сейчас это добротная, рабочая команда, но если они принципиально что-то не изменят, то очень сомневаюсь, что будут претендовать на Кубок.
Сможет ли «Северсталь» шагнуть в топ-4 на Западе? Очень сомневаюсь. При всём уважении к Андрею Разину, потенциал череповчан невысокий. Понятно, что тренер будет выжимать из ребят, они будут пытаться прыгать выше головы, но всё равно их потенциал не позволит это сделать», – сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.
Полное интервью с Леонидом Вайсфельдом читайте на «Чемпионате».
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