Обозреватель НХЛ: возможно, «Анахайм» выменял Куликова за бутылку вина

Североамериканский обозреватель НХЛ Эрик Стефенс высказался о возможной роли Дмитрия Куликова в «Анахайм Дакс».

«Генеральный менеджер «уток» Пэт Вербик в это межсезонье обещал улучшить оборону команды и сдержал своё обещание. «Миннесота» обменяла Куликова на будущую компенсацию. Возможно Вербик просто отдал за него прекрасную бутылку выдержанного Каберне-совиньон или сводил Герина (генеральный менеджер „Миннесоты“.- Прим. „Чемпионата“) в ресторан на стейк вагю. Им просто нужен был кто-то полезный, и это не стоило им ни пика, ни игрока.

В прошлом сезоне Куликов провел 80 матчей. Он находился на льду около 18 минут за ночь и имел лучший рейтинг плюс-минус в своей карьере "+23". Это довольно обманчивая статистика, и нельзя сказать, что его сезон прошел без колебаний. Но он забил семь голов и набрал 24 очка — максимум за десятилетие. Неплохо за $ 2,25 млн.

Куликов может выходить на лёд в меньшинстве и блокировать броски соперника. Скорее всего он будет играть на левом фланге, где у «уток» не было никого, кроме Кэма Фаулера. Его появление поможет Олену Целльвегеру набрать необходимый опыт для игры на уровне НХЛ и не форсировать свой дебют в лиге», — цитирует Стефенса The Athletic.