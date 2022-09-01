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Вайсфельд: насторожило интервью генменеджера «Торпедо» о целях команды. Это некая отмазка

Вайсфельд: насторожило интервью генменеджера «Торпедо» о целях команды. Это некая отмазка
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Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о словах генерального менеджера нижегородского «Торпедо».

«Что касается «Торпедо», то, если честно, меня очень насторожило одно интервью генменеджера клуба Максима Гафурова. Вкратце смысл там был такой: сейчас привлекаем яркой и красочной игрой болельщиков, а о результате будем думать, когда построим новый дворец. Считаю, что это некая отмазка. Но вообще, будет очень любопытно посмотреть, как в «Торпедо» реализуют то, что они декларируют. В интервью всё выглядит очень красиво», – сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.

Полное интервью с Леонидом Вайсфельдом читайте на «Чемпионате».

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