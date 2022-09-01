Разин: для меня это пятый сезон в «Северстали». Вхожу в него с ощущением спокойствия

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.

«Сегодня начинается 15-й сезон КХЛ! Для меня это пятый сезон в ХК «Северсталь»!

Вхожу в него с ощущением спокойствия. Несмотря на сложную политическую ситуацию (скорее бы она закончилась), нас твёрдо заверили, что хоккей в Череповце будет жить!

Мы хорошо поработали на предсезонке, определились с игровыми сочетаниями, ненадолго потеряли только двоих из-за небольших травм… В сезон входим с оптимизмом! У нас тяжёлый старт. Главное — не хорошо начать, а стабильно играть весь этот длинный марафон из 68 матчей.

Задача руководством поставлена: пройти первый круг плей-офф. Приложим все силы и умение для выполнения этой задачи! Хочется пожелать нашим болельщикам поддерживать нас и в радости, и в неудачных играх. Будем выкладываться в каждой игре, в каждом периоде, в каждой концовке матча!» – написал Разин в телеграм-канале.