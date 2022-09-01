Кошечкин был заменён после трёх пропущенных шайб подряд во втором периоде матча с ЦСКА

В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит матч за Кубок Открытия Фонбет Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». В середине второго периода счёт 3:2 в пользу подопечных Сергея Фёдорова.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



Хоккеисты ЦСКА сумели забросить три шайбы за менее чем восемь минут второй двадцатиминутки. Первый гол забил Михаил Григоренко с передачи Фредрика Классона на 45-й секунде периода, затем счёт сравнял Павел Карнаухов, ему ассистировали Классон и Владислав Провольнев. На 28-й минуте вперёд армейцев вывел Семён Панкратов, воспользовавшийся пасом Артёма Сергеева.



После трёх пропущенных шайб голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин был заменён на Эдди Паскуале.

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