Соркин и Минулин устроили потасовку в третьем периоде матча ЦСКА и «Металлурга»

В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит матч за Кубок Открытия Фонбет Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». На восьмой минуте третьего периода счёт 6:2 в пользу подопечных Сергея Фёдорова.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



На 44-й минуте встречи на льду случилась потасовка. Ударами обменялись форвард ЦСКА Максим Соркин и защитник «Магнитки» Артём Минулин. Хоккеист армейцев за грубость получил двухминутный штраф, игрок «Металлурга» был наказан удалением на 2+2 минуты (как зачинщик потасовки).

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Отметим, что шайбу в третьем периоде у ЦСКА забросил Михаил Григоренко.