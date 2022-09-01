КХЛ предупредила «Сочи» и «Авангард» о принятии мер в случае новых массовых драк

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин заявил, что ХК «Сочи» и омский клуб получили письма от КХЛ, в которых лига предупреждает о санкциях в случае новых массовых драк в матче между этими командами в регулярном чемпионате.



«Сомневаюсь, что в матчах регулярного чемпионата между «Авангардом» и «Сочи» снова повторятся массовые драки. КХЛ уже прислала и нам, и сочинцам письма, что если ещё раз такое повторится, то лига будет принимать какие-то меры. Но я ещё раз могу сказать, что это идёт не с нашей стороны, а со стороны тренерского штаба «Сочи». Если они будут хотеть этого, то это будет. В таком случае КХЛ накажет обе команды? Думаю, что да.



Как узнал, что на турнире в Санкт-Петербурге снова будет драка в начале игры? Один из игроков «Сочи» подошёл к нашим ребятам и сказал, что они снова планируют драться на первых минутах. Пришлось поменять пятёрку. А на турнире в Сочи меня никто не предупредил, у нас тогда вышли Горшков, Малыхин и Брюквин — не самые габаритные и жёсткие хоккеисты, поэтому получилось не очень», — сказал Рябыкин в эфире программы «Овертайм».