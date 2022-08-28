«Пропала личность». Как хоккейные драки сталкивают тафгаев в бездну

Заранее спланированные драки – редкость в современном хоккее. Однако две встречи «Авангарда» и «Сочи» на предсезонных турнирах этого лета заставили вспомнить, что это такое. «Чемпионат» рассказывает, во что может превратиться жизнь, если быть профессиональным тафгаем.

Дерек Бугар

История: «Он просто потерял себя. Пропала личность. Лицо перестало выражать любые эмоции», – так в 2009 году хоккеист «Миннесоты» Джон Скотт говорил о своём одноклубнике – Дереке Бугаре. Самый грозный из «дикарей» выбыл из состава команды, затем вернулся, но прежним уже не стал.

Отсутствие Бугара в «Миннесоте» объяснили сотрясением мозга. Позднее выяснилось, что на самом деле Дерек находился в реабилитационном центре, где медики пытались избавить его от привязанности к обезболивающим препаратам.

Усилия специалистов оказались тщетными. Попав в зависимость, спортсмен опаздывал на тренировки или мог неожиданно заснуть. После лечения тревожные симптомы остались вместе с Бугаром. Тогда руководители клуба запретили игрокам «Миннесоты» делиться с Дереком таблетками, но в команде было 10 врачей, и не все из них знали о табу. В результате без капсул Бугар не оставался никогда.

Дерек Бугар Фото: Star Tribune via Getty Images

Последствия: Дерек умер, когда ему было 28 лет. Тело хоккеиста кремировали, а мозг сохранили для исследований. Учёные университета в Бостоне установили, что внутри Бугара прогрессировала болезнь Альцгеймера. Причина – постоянные удары по голове. За 277 матчей нападающий принял участие более чем в 60 драках.

Цитата: «Уже восемь лет прошло, как ты покинул нас, – написала мама Дерека в мае 2019-го. – Я всё ещё хочу услышать твой голос. Я отвечу на звонок, и ты мне скажешь, что у тебя всё нормально. Я тогда и не могла представить, что тот пропущенный вызов станет последним от тебя… Ох, как же я хочу повернуть время вспять.

Вспоминать тебя легко. Я не могу сдержать слёз, моё сердце болит, когда я вспоминаю те счастливые моменты, которые у нас были – и потом я улыбаюсь, ведь этого у меня не отнять. Я помню твою ухмылку, словечки, глаза, походку и большое сердце, словно у плюшевого медвежонка. И всё это ты дарил людям».

Даррен Маккарти

История: Участник эпохальной драки между «Колорадо» и «Детройтом», в отличие от Бугара, избежал печального исхода. Более того, пока Даррен Маккарти числился в роли действующего игрока, у окружающих было полное ощущение, что он – один из самых удачливых хоккеистов современности. Маккарти попал в триумфальную эру «Ред Уингз» и выиграл три Кубка Стэнли, а однажды забил «золотой» гол.

В Лемингтоне – небольшом канадском городке, где родился Даррен, он тонул во внимании местных. Но в итоге популярность обернулась неприятностями. Друзья детства пользовались безграничной щедростью чемпиона и постоянно брали у него взаймы – и чаще всего не возвращали. Порой, признавался Маккарти, он отдавал по сотне тысяч долларов.

Вскоре финансовая безграмотность поставила самого форварда в зависимость от чужих денег. Через четыре года после завоевания последнего Кубка суд признал Маккарти банкротом. Он задолжал в общей сложности $ 6,2 млн – за коммунальные платежи, игры в казино и кредиты. Кроме того, $ 404 тыс. от Даррена получила его бывшая жена.

Хоккея в жизни Маккарти с каждым новым займом становилось всё меньше. В «Детройте» от него отказались – зато поверили в «Калгари». Однако зарплата в $ 850 тыс. не оказалась для игрока достойной мотивацией. Спасения он искал вовсе не на льду, а в бутылке.

Даррен Маккарти Фото: nhl.com

Последствия: В какой-то момент пристрастие к алкоголю достигло таких масштабов, что Даррен уже не мог контролировать себя самостоятельно. Но лечение не помогло, а лишь подарило Маккарти возможность начать всё с чистого листа. В больнице он встретил медсестру Шерил. «Без неё я бы не выжил, – говорил хоккеист о девушке. В 2010 году пара поселилась во Флориде.

Цитата: Три года спустя Даррен опубликовал автобиографическую книгу «Моя последняя битва. История хоккейной рок-звезды». Заявления хоккеиста стали откровением для широкой общественности – раньше о его трудностях знали только в клубах НХЛ. «Ты рассказал только 85% правды. Пиши как есть», – первый вариант текста Шерил категорически не понравился. Наверное, потому, что в полностью здорового человека Маккарти так и не превратился: спокойно жить без выпивки он способен только в те периоды жизни, когда использует лечебную марихуану.

Джон Кордик

Цитата: «Однажды я увидел в раздевалке, как Джон разговаривает с кем-то по телефону и плачет. Как выяснилось, он спорил с отцом, который не хотел, чтобы Джон был тафгаем».

История: В юности Джон Кордик считался добротным хоккеистом, обладающими задатками оборонительного нападающего. Но однажды он скинул перчатки на льду – и больше не был прежним. Затем ещё одна драка, другая, десятая, сотая… В один день Кордик буквально перестал играть в хоккей – он надевал форму только для того, чтобы вырубить очередного соперника.

Зрители рукоплескали. В 1986 году Джон выиграл два титула: Кубок Стэнли и неофициальные лавры лучшего тафгая лиги. Пока его команда шла к заветной серебряной чашке, Кордик кулаками перемалывал всех коллег по амплуа. Отец Джона не мог узнать собственного сына – он был жёстко против того, в какого хоккеиста тот обратился. Кордик тяжело переживал разлад с папой, но менять стратегию не собирался – этого не хотели руководители клуба, ведь зрители рукоплескали.

Неугасающее моральное напряжение и плохая компания довели Кордика до наркотиков. В «Монреале» 80-х многие хоккеисты баловались кокаином, а тренерам до этого не было никакого дела. Джон не стал исключением – только вдобавок он был одержим целью стать сильнее. С такой целью спортсмен принимал ещё и стероиды.

Двойная зависимость окончательно источила и без того не слишком устойчивую психику Кордика. В тот день в раздевалке плакать его заставили слова отца, который в очередной раз ругал его за драки.

Последствия: Вскоре отец умер. Кордик с трудом переживал утрату и вслед за наркотиками и стероидами увлёкся алкоголем. Он стал завсегдатаем ночных заведений. Летом 1992-го хоккеист пришёл в мотель, находясь в ужасном состоянии. Руки тафгая тряслись настолько, что он не сумел заполнить бланк регистрации. Кисти были порезаны, под глазами – жуткие синяки. Качаясь, Кордик добрался до номера. Через несколько часов оттуда послышался страшный грохот. Приехали полицейские и медики. В течение нескольких часов они пытались откачать пациента – безуспешно. Рядом с телом 27-летнего спортсмена обнаружили четыре десятка шприцов и восемь пачек стероидов.